Air Sénégal : Précision sur la politique de gestion des perturbations de vol

les passagers affectés le jour de l’immobilisation de l’avion (10/09/2019) ont été hébergés dans un des hôtels référencés puis transportés à destination le lendemain ;

les passagers affectés le 11 septembre, jour suivant l’immobilisation, ont tous été transportés à destination le même jour par d’autres appareils Air Sénégal ou de compagnies partenaires.

Suite à sa décision le Mardi 10 Septembre 2019, de ne pas opérer son Airbus A319 pour des raisons techniques, liées à des conditions météorologiques défavorables, Air Sénégal a appliqué sa politique de prise en charge immédiate et totale de ses passagers.Ainsi, en utilisant ses autres avions et ses partenariats, Air Sénégal a transporté tous les passagers concernés selon les modalités standards de l’aviation commerciale qui sont détaillées ci-dessous :Nous présentons nos excuses à nos chers passagers qui ont été impactés par cet incident et les invitons à prendre contact avec notre service commercial au 301 15 15 15 pour toute information complémentaire.Air Sénégal place ses passagers ainsi que leur Sécurité au cœur de ses actions et politiques. Nous tenons à les remercier encore une fois pour leur confiance renouvelée. L’ensemble de notre personnel est totalement engagé, avec professionnalisme, pour faire de notre pavillon national une fierté.Nous vous attendons tous très prochainement sur nos lignes.Le service commercial