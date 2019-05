Air Sénégal : Fin des perturbations sur la ligne Dakar-Abidjan

Vendredi 3 mai 2019, l’Airbus A319 de notre ligne Dakar Abidjan a présenté un message de mise en sécurité.

Trois procédures successives d’une durée de 5 heures en moyenne ont été nécessaires à notre partenaire loueur, Air Côte d'Ivoire, pour lever ce message.



La sécurité et la sûreté de nos vols étant l’essence même de notre métier, les clients Air Sénégal des vols HC 303 et HC 304 des 3 et 4 mai 2019 n’ont pu être acheminés vers leur destination finale. La compagnie a pris en charge ses clients dans les deux escales de départ.



Air Sénégal annonce la reprise du trafic entre Dakar et Abidjan suite à la mise en place d’un autre avion de sa flotte sur la ligne. Ainsi ce sont deux vols A319 Air Sénégal qui ont desservi Abidjan à 13h et 15h.



Nous tenons à présenter nos excuses à nos passagers pour cette interruption de service et nous les remercions pour leur soutien et leur compréhension exceptionnels.