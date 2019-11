Air Sénégal : Alioune Sarr remercie Sadio Mané pour la confiance accordée

Sadio Mané a rejoint ses coéquipiers en équipe nationale du Sénégal en vue de leur match en éliminatoire de la CAN 2021 de ce mercredi. L’attaquant de Liverpool, buteur ce dimanche lors du choc contre Manchester City, a voyagé par vol Air Sénégal à bord d’un des A330Neo de ladite compagnie. En tout cas, c’est ce qu’à fait savoir la compagnie AirSénégalSA sur son compte twitter, ce mardi.



Le ministre des transports aériens, Alioune Sarr, n’a pas aussi tardé pour remercier l’attaquant sénégalais, passager du vol CDG-DSS d’avoir choisi de voyager à bord d’Air Sénégal, mais aussi et surtout, d’avoir offert cette bonne publicité à la compagnie de la Téranga sénégalaise. « Je tiens à remercier Sadio Mané pour la confiance accordée à Air Sénégal et je félicite, par la même occasion, les équipes de notre chère compagnie pour leur professionnalisme et leur dévouement et les encourage à persévérer dans la qualité du service aux passagers. », a réagi, le ministre, Alioune Sarr, sur twitter…