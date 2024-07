Air Sénégal: Alioune Badara Fall éjecté, El Hadji Ibrahima Mané aux commandes

La compagnie aerienne Air Sénégal a un nouveau Patron. Selon des sources sûres de Dakaractu, il s'agit de El Hadji Ibrahima Bouthoute Mané, jusqu'ici Directeur Général chargé de la Coopération, des Financements Extérieurs, du Développement du Secteur Privé et des Partenariats. Il est également administrateur de l'APIX pour le compte du ministère des Finances, nous souffle-t-on. Le désormais ex Directeur Général de la compagnie Air Sénégal, El Hadji Alioune Badara Fall a été emporté par les défaillances répétées dans la compagnie et leur manque de communication vis-à -vis des clients.



Ingénieur polytechnicien de Thiès, El Hadji Ibrahima Mané a été le Directeur Général Adjoint de l’AIBD avant sa nomination au MEPC. On lui avait confié la coordination de la construction de l’Aéroport International Blaise Diagne, renseigne une source à Dakaractu. Il est décrit comme un bon manager par ses anciens collègues.