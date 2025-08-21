Air France renforce son programme de vols au départ et à destination de Dakar

La compagnie aérienne, Air France annonce l’expansion de ses services pour le marché sénégalais. Dans un communiqué rendu public, ce 19 août 2025, la compagnie française propose jusqu’à dix vols par semaine au départ et à destination de Dakar avec trois vols supplémentaires entre Paris-Charles de Gaulle et l’aéroport international Blaise-Diagne, du 23 juin au 11 septembre 2025 pour répondre à la demande estivale.
Fréquences et horaires :
- Paris → Dakar
- Mercredi, vendredi, dimanche : AF0710 (22h05 → 14h30)
- Tous les jours : AF0718 (17h00 → 20h40)
- Dakar → Paris
- Lundi, jeudi, samedi : AF0711 (07h00 → 14h30)
- Tous les jours : AF0719 (23h15 → 06h45 +1)
