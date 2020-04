Aide alimentaire liée aux effets du COVID-19 / 104 842 ménages concernés à Dakar : Grand-Yoff s'adjuge la part du lion.

La Pandémie du COVID-19 est arrivée au Sénégal avec son lot de dommages collatéraux, plongeant plusieurs ménages du Sénégal dans le désarroi, raison pour laquelle le gouvernement a pris des mesures conservatoires pour stopper ce virus venu d'ailleurs.



Un confinement partiel a été ainsi imposé aux Sénégalais qui, à partir de 20 heures, doivent être chez eux jusqu'à 06 heures du matin.



Face à cette situation intenable pour certains, les autorités ont donc mis en place un plan de riposte dénommé "FORCE COVID19" pour secourir les familles qui seront impactées.



À cet effet, une enveloppe de 69 milliards a été dégagée pour l'aide alimentaire. Un million de ménages seront assistés pour 8 millions de personnes, soit la moitié de la population du Sénégal.



Le ministère du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale vient de sortir le document de la répartition par Département. À Dakar, 104 842 ménages sont concernées par cette aide. Aux ménages inscrits au Registre national unique (RNU) qui sont au nombre de 30 679, ont été ajoutées 74163 ménages vulnérables aux COVID 19.



La commune de Grand-Yoff s'est taillée la part du lion avec 17 632 ménages qui seront secourus. Elle est suivie des Parcelles assainies où 12 889 ménages obtiendront une aide composée de riz, huile, sucre, savon etc... Sur les 19 communes de Dakar, Gorée reste la moins dotée avec 108 ménages.



En Conseil des ministres, le Président de la République a insisté sur le caractère urgent de la distribution des vivres et a demandé au Ministre du développement communautaire d’impliquer les forces de défense et de sécurité dans le déploiement de l’aide alimentaire.