Aide alimentaire dans la banlieue : 83.361 ménages "vulnérables au Covid-19" recencés à Pikine avec Yeumbeul Nord et Keur Massar en tête.

Se basant sur des études et recherches effectuées à travers le registre national unique ( Rnu), le ministère du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, a fait sortir un document faisant état de la répartition de l’aide consentie par le chef de l’État aux ménages impactés par la pandémie liée au covid-19, sur toute l'étendue du territoire national.



Dans le département de Pikine qui polarise 16 communes, 83.361 ménages ont été recensés. Keur Massar et Yeumbeul Nord ont respectivement 11.523 et 14.130 ménages vulnérables au Covid-19.

Thiaroye Gare, Pikine Est et Guinaw Rails, selon le document du ministère de développement communautaire, disposent du nombre le plus réduit de ménages concernés avec respectivement 1.860, 2.297 et 2.288...