Aide alimentaire au Covid-19 à Oussouye / 67 familles de Santhiaba Manjack vulnérables et 196 à Oussouye commune

C’est ce mercredi, à l’issue du conseil des ministres, que le ministère du Développement Communautaire, de l’Équité Sociale et Territoriale a publié la liste (Quota) par commune du nombre de ménages bénéficiaires de l’aide alimentaire liée aux effets de la pandémie du COVID-19 pour la répartition des 69 milliards évoqués par le Président Macky Sall.

Pour le département d’Oussouye, le plus petit de la région de Ziguinchor et frontalier à la Guinée Bissau, c’est 6.375 ménages qui sont inscrits au registre national unique (RNU), plus 1.480 autres ménages vulnérables au Covid-19. Ce qui fait un total de 7.855 ménages qui sont dans le besoin d’une aide, selon les statistiques du registre national unique.

La répartition est faite par commune. En ce qui concerne le nombre de ménages inscrits dans le registre national unique, la commune de Santhiaba Manjack frontalière à la Guinée Bissau compte 500 ménages et ne sont que 67 qui sont vulnérables au Covid-19. Cette commune absorbe la plus petite part et Diembéring, la commune voisine prend la plus grande. Avec ses îles, cette commune touristique se taille la part du lion avec 2.211 ménages inscrits mais compte 835 ménages vulnérables au Covid-19.

Pour la capitale départementale, la commune d’Oussouye, ils sont 445 ménages inscrits sur le registre national unique (Rnu). Et ils sont 196 ménages vulnérables au coronavirus. À Oukout, il y a 1.011 ménages qui sont inscrits sur le Rnu. Il faut noter aussi que les ménages vulnérables au Covid-19 sont au nombre de 249. Et enfin, dans la commune de Mlomp Kassa qui longe le fleuve Casamance et la côte nord-ouest du département, ce sont 2208 ménages qui sont recensés et répertoriés dans le Rnu, plus 133 ménages vulnérables au coronavirus...