Aide alimentaire à Kolda : À quand la distribution ?

Les habitants du Fouladou n’ont reçu aucun grain de riz depuis l’arrivée du premier convoi de l’aide alimentaire d’urgence à Kolda le dimanche 19 avril. La question qui se pose dès lors est de savoir à quand la distribution des vivres de secours octroyés par l’Etat ? Pour le moment, cette question reste sans réponse pour les bénéficiaires et chacun y va de son argument pour tenter de donner une explication claire.



Dakaractu/Kolda, a cependant appris d’une source bien informée, que ce retard constaté dans la distribution des vivres de secours s’explique part le fait que des denrées comme l’huile, le sucre et les pâtes alimentaires qui font partie du package destiné à chaque bénéficiaire ne sont pas encore sur place. Et ainsi, le partage ne peut pas se faire sans ce complément attendu, selon notre informateur.



L’ attente devient toutefois de plus en plus longue pour les bénéficiaires qui commencent à s’impatienter car « étant très éprouvés » par cette crise sanitaire liée à la maladie du covid-19. Aujourd’hui, il est plus qu’urgent d’accélérer la mise en place du complément de cette aide afin de soulager ces nombreuses familles dans l’attente...