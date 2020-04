Aide alimentaire : Zahra Iyane Thiam rassure sur la transparence dans la distribution.

Le ministre de la Microfinance et de l’Economie Solidaire estime que la distribution des vivres se fera dans la plus grande transparence. Car les couches vulnérables sont déjà répertoriées lors des recensements faits par des différents services des ministères.



«Le ministère du Développement Communautaire détient le fichier de la bourse familiale. Il y a déjà un répertoire qui existe. Ceux qui s’activent dans le secteur informel sont directement reversés à la microfinance. Ils ont tous leurs fichiers clients. Ils sont au nombre de 3.5 millions de personnes qui s’activent dans le secteur. Les cibles vulnérables, nous les connaissons parce que c’est une chaîne d’informations qui existe du ministère aux Badiénou Gokh en passant par les gouverneurs, les chefs de village et délégués de quartiers, les différentes associations. Il y aura de la transparence. Ceux qui reçoivent les bourses de sécurité sont admis d’office. Toutes les couches vulnérables. Tout le monde reconnait les nécessiteux», rassure-t-elle.



La ministre ne s’est pas empêchée de répondre aux populations qui crient déjà à la politisation de cette distribution. «J’invite tout le monde à la solidarité pour combattre ce virus et qu’on cesse les débats de bas étage. Tous les citoyens doivent accompagner le président de la République dans cette politique et surtout inviter ceux qui ont déjà reçu une aide d’être patriote, ne pas prendre à nouveau pour permettre aux autres de recevoir leur part», a-t-elle fait savoir.