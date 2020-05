Aide alimentaire : Mohamed Ndiaye Rahma distribue des tonnes de riz aux maires de la région de Kaolack.

L'ambassadeur itinérant s'est encore illustré en mettant cette fois-ci à la disposition des maires de la région de Kaolack un important don composé de plusieurs tonnes de riz, des cartons d'huile, entre autres produits.







Entre hier et aujourd'hui, Mouhamed Ndiaye a mis sur la table plus de 150 tonnes de riz qui sont en train d'être distribuées aux populations par l'intermédiaire des maires des trois départements de la région (Kaolack, Guinguinéo et Nioro du Rip).







Ainsi, la permanence dudit leader qui a abrité la cérémonie de distribution de ces vivres aux élus locaux, a enregistré la présence des maires qui dirigent les communes les plus reculées de la région.







Pour leur part, les élus qui se sont relayés au micro dont le maire de Ndièdieng, Bocar kanta Diallo, madame le maire de Ngathie Naoudé, Yaye Fatou Diagne et le président du conseil départemental de Nioro, Malaw Sow, se sont tous félicités de l'action de leur bienfaiteur qui, selon eux, n'est pas à son coup d'essai parce qu'ayant l'habitude d'apporter sa contribution dans la commune de Kaolack et dans les autres communes de la région.







En effet, il n'y a pas longtemps, l'ambassadeur itinérant avait offert aux populations de Kaolack, 200 tonnes de riz, 90 tonnes de sucre et 2.000 cartons d'huile. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, il avait également remis aux services étatiques et aux maires, plusieurs cartons de kits d'hygiène...