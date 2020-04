Aide alimentaire / Département de Mbour : 45.586 familles recensées dont 18.602 ménages vulnérables au Covid19...

Les services du ministère de Mansour Faye ont rendu publique la liste des ménages qui devront recevoir l'aide alimentaire du gouvernement concernant le covid-19.

Sur les 45.586 familles recensées dans le département de Mbour, 18.602 ménages sont considérés vulnérables au covid-19 et 26.984 inscrits au registre national unique (Rnu). Cependant, il faut signaler que la commune de Mbour vient en tête avec 13.326 ménages, suivie par la commune de Malicounda avec 4.396 ménages, vient en 3ème position la commune de Joal-Fadiouth avec 3.717menages et en 4ème position arrive la commune de Ndiaganiao avec 3.212 ménages. Popenguine avec 925 ménages et Ngaparou avec 955 ménages ferment la marche des 16 collectivités territoriales que compte le département de Mbour ...