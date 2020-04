Aide alimentaire / Commune de Yène : 1146 familles ont reçu leurs kits alimentaires des mains du Ministre Mansour Faye.

Après Guinaw Rails, Mansour Faye, le ministre du Développement communautaire, de l’Equité Sociale et Territoriale s’est rendu à Yène, une localité qui se trouve dans le département de Rufisque pour le lancement officiel de la distribution de l’aide alimentaire au niveau régional. « Ici le recensement s’est fait dans les règles de l’art. Aucune contestation n’a été notée, d’où le choix d’y lancer officiellement le début de cette opération de grande envergure », selon M. Faye. Des denrées composés de 100 Kg de riz, du sucre, du savon, des pâtes alimentaires et de l’huile qui seront distribués aux 1.146 familles ciblées dans les 7 villages de la commune de Yène, selon le Maire Gorgui Ciss. La totalité du quota qui leur est allouée a été réceptionnée, nous dira-t-il. « Nous nous sommes bien organisés et on a fait en sorte que toutes les familles concernées par cette aide soient touchées. On fera en sorte aussi de convoyer si possible ces aides dans les zones les plus reculées de notre commune; on a pris toutes les dispositions », ajoutera-t-il lors de cette cérémonie qui s’est tenue ce 28 avril à l’hôtel de ville de Yène.