Aide alimentaire / Bilan : Tout sur les processus d'acquisition des marchés. (DAGE)

Ce mardi 21 juillet 2020, lors de la rencontre bilan du Ministère du Développement et de l'Equité Sociale et Territoriale, sur la distribution de l'aide alimentaire, le DAGE dudit ministère, Monsieur Aliou Sow, est largement revenu sur le processus d'acquisition des marchés. Selon le DAGE, " 64 entreprises ont répondu à l'appel mais au final 34 entreprises ont été attributaires". Le montant total des attributions s'élève à 54 milliards 530 millions 712 mille francs CFA, a poursuivi Aliou Sow. S'agissant des critères d'acquisition, le DAGE a affirmé que "ce qu'on avait demandé aux entreprises soumissionnaires c'est de nous présenter une facture pro forma détaillée, un échantillon de la denrée que l'entreprise propose mais aussi une déclaration sur l'honneur". Ainsi, il est également revenu sur le processus d'exécution. À cet effet, six entreprises se sont désistés et leurs contrats résiliés et une autre qui ne s’est pas présentée malgré la compétitivité de leur prix. Concernant le transport, Aliou Sow a informé qu' "on n'avait juste demandé aux transporteurs de nous présenter une facture pro forma pour l'expédition des denrées de Dakar vers les treize capitales régionales". Ce qui va leur permettre d'avoir une meilleure idée des meilleurs prix qui sont sur le marché du transport.



Selon le DAGE, 27 entreprises ont répondu à l'appel et l'entreprise qui a proposé les prix les moins chers a été retenue pour lancer l'opération, mais au final il y'a eu 16 sociétés de transport qui ont contracté avec le ministère pour participer aux opérations de convoyage des denrées au niveau des différentes capitales régionales et départementales.