Face à la crise économique provoquée par la pandémie de la Covid-19, les autorités avaient décidé de la distribution d'une aide alimentaire d'urgence aux plus démunis. Après avoir bouclé l'opération sur l'étendue du territoire, le ministre du Développement Communautaire et de l’Équité Sociale et Territoriale, Mansour Faye, a fait le bilan de la distribution des Kits alimentaires ce mardi 21 juillet 2020 aux Sphères Ministérielles de Diamniadio.



Lors de cette rencontre, Mansour Faye a déclaré qu'au Sénégal "avant la pandémie, la pauvreté avait baissé de -40%. Aujourd'hui avec l'effet de la Covid, je ne peux donner des chiffres sans évaluation préalable", poursuit-il. Selon, le MDCEST, le programme d'appui alimentaire réalisé a impacté sur les ménages et est venu en appoint à plus d’u million de ménages vulnérables...