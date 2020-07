Face à la crise économique provoquée par la pandémie de la Covid-19, l'État avait pris la décision d'apporter une aide alimentaire d'urgence d'une valeur de 69 milliards aux plus démunis. Selon le ministre du Développement Communautaire et de l'Equité Sociale et Territoriale, Mansour Faye, "c'est ainsi que nous avons commencé à planifier avec toutes les parties prenantes à savoir l'Armée, la Gendarmerie... comment faire pour effectuer une bonne opération de ces kits destinés aux familles vulnérables."



À cet effet, l'expédition de ces denrées a été effectuée en trois (3) phases. Dans un premier temps, 964.475 ménages ont bénéficié de 96.447,5T de riz, 9.644,75T d'huile, 9.644,75T de pâte alimentaire, 9.644,75T de sucre et 5.208,16T de savon. Ensuite, lors de la deuxième phase, 101.627 ménages ont bénéficié de 10.162,7T de riz, 1.016,27T d'huile, 1.016,27 de pâte, 1016,27T de sucre, 548,78T de savon. Enfin, pour la phase 3, 14.400 ménages ont bénéficié de 1440T de riz, 144T d'huile, 144T de patte, 144T de sucre, 77,78T de savon.



Soit un total de 1.080.502 ménages qui ont reçu 108.050,2T de riz, 10.805,02T d'huile, 10.805,02T de pâte, 10.804,02T de sucre, 5.834,71T de savon. Ces denrées ont été transportées par 4.299 camions. Par ailleurs, selon le ministre Mansour Faye, la distribution est effective dans toutes les communes du territoire national juste qu'il y'a des bénéficiaires qui ne se sont pas encore présentés pour récupérer leur aide...