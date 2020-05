Aide Alimentaire/Commune de Yène : « Ces 25 tonnes de riz vont permettre de couvrir les familles qui ont été laissées en rade » (Gorgui Ciss, Maire)

La commune de Yène qui a abrité le lancement officiel de la distribution de l’aide alimentaire initiée par l’État du Sénégal pour venir en aide aux familles impactées par le covid-19, continue la distribution de ces kits alimentaires. Après les familles ciblées par ce programme d’urgence, la commune dirigée par le Maire socialiste Gorgui Ciss, a octroyé 25 tonnes de riz aux populations. « Nous sommes dans la logique de ce que nous avons entamé depuis le début de la pandémie ici au Sénégal. Nous faisons de notre mieux pour lutter contre cette maladie à coronavirus. Cette cérémonie de remise de denrées alimentaires est dans cette dynamique, après tout ce que l’État a fait dans cette localité. Après la prise en charge des ménages ciblés, on a remarqué quelques dysfonctionnements, soit dans le RNU ou les comités installés dans les 10 villages de la commune de Yène », dira-t-il . Selon le premier magistrat de ladite localité, « cette action va permettre de couvrir les familles qui ont été laissées en rade. On va essayer de compléter avec 500 sacs de riz .Au niveau national c’est 1 Million de ménages qui sont ciblés alors qu’ici on a plus de 1.000 concernés sur 5.000 ménages alors il faut voir comment faire pour venir en aide à ces familles qui n’ont pas bénéficié de cette aide », ajoutera-t-il lors de la cérémonie de remise qui s’est tenue ce 17 Mai 2020 à la mairie de Yène.