Aïda Ndiongue à Aminata Touré : « Elle se prend pour ce qu’elle n’est pas… Elle manque de logique, de loyauté et de courage politique »

L’ancienne sénatrice, en conférence de presse ce vendredi, s’est défoulée sur l’ancienne ministre de la justice qui, pour rappel, a été l’appareil déclencheur de la reddition des comptes qui avait été à cette période une demande pour amener d’anciens ministres et collaborateurs sous Wade, à rendre compte de leur gestion des deniers publics. L’actuelle présidente du réseau des amis et sympathisants de Aïda Ndiongue n’avait pas échappé à cette machine judiciaire avait d’être blanchie par un Non-Lieu.



Mais Aïda Ndiongue, estime que « cette reddition des comptes doit être une exigence certes dans une république, mais on ne doit pas s’en servir pour se venger. Et c’est ce qu’a fait Aminata Touré », considère l’ancienne sénatrice.



Aussi, poursuivant le cas de l’ancienne présidente du conseil économique, social et environnemental, Aïda Ndiongue se désole de la posture de la parlementaire qui a rejoint récemment les non-alignés. « Elle se prend pour ce qu’elle n’est pas. Elle devrait être honnête car elle a eu tous les honneurs alors qu’elle n’est pas la seule à pouvoir en bénéficier. Son choix comme tête de liste ne relève que de la discrétion du président Macky Sall, mais ne garantissait aucunement un poste de président de l’Assemblée nationale », a encore rappelé la présidente du RASAN qui s’exprimait aux côtés du Dr Cheikh Kanté venu assister à son rassemblement qui a vu la présence de plusieurs représentants du réseau dans les régions du Sénégal.



Pour couronner le tout, la responsable politique des HLM considère qu’Aminata Touré, dans sa posture sur la loi d’amnésie, sur des propositions de lois anticonstitutionnelles montre qu’elle manque de logique, de loyauté et de courage politique...