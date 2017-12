Aïda Mbodj avertit Abdoulaye Daouda Diallo : « Ila Touba risque d’enclaver certaines communes de Bambey »

L’ex-mairesse de Bambey a profité, ce matin, du passage du ministre Abdoulaye Daouda Diallo devant la représentation nationale pour tirer la sonnette d’alarme relativement aux contrecoups néfastes du plus grand projet infrastructurel du Plan Sénégal Emergent. « Je me réjouis de la réalisation de l’autoroute Ila Touba. Juste avant le Magal, j’ai voyagé de Bambey à Dakar et cela m’a pris juste une heure de temps. Le seul problème : Ila Touba risque d’enclaver certaines communes du département de Bambey telles que Lambay,Ngo Ngom… Des autorités religieuses ont attiré notre attention à ce propos lors de la dernière édition du Gamou », a déploré Mme Aïda Mbodj. Celle-ci a aussi dénoncé, avec la dernière énergie, l’insécurité ambiante qui règle sur l’autoroute ; notamment à hauteur du Pont de Hann (Yarakh) , où, selon ses dires, il y a des « coupeurs de route » qui opèrent en toute impunité.



« L’autoroute est chère et mal éclairée. Il y a une pétition qui circule pour combattre cela et j’ai signé la dite pétition », renchérit l’ex-ministre d’Etat, ministre de la Femme sous le magistère de Me Abdoulaye Wade.