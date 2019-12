Aïda Mbodj au ministre des finances : "C'est avec beaucoup de regret que je vote votre budget, même si ..."

Le vote du projet de budget du ministère des finances et du budget s'est déroulé aujourd'hui avec beaucoup de désaccords entre les deux groupes parlementaires. Des députés, à l'image de Abdou Mbow ont même jugé utile de faire un vote avec débat.



La deputée Aïda Mbodj, dans son intervention, a exprimé toute sa déception de voir "à ce stade des discussions, avec tout le travail abbatu depuis les commissions jusqu'aux plénières, de venir aujoud'hui, tout chambouler..." .

"Ce qui se passe aujourd'hui, Mr le ministre, avec tous les efforts fournis par les parlementaires, n'est pas une chose que je vous aurais souhaité. Vous pourriez dérouler votre programme, donner des orientations pour résoudre la dette intérieure etc...

L'ancienne maire de Bambey estime qu'à ce niveau, il fallait clôturer en beauté et voter le budget dans un climat apaisé.



"J'aimerai que ce vote soit avec des débats pour que chacun puisse savoir les différentes initiatives que vous avez pour vos programmes budgétaires de 2020", déplore Aïda Mbodj.



Sans détour, elle estime que malgré tout, elle votera son budget car étant convaincu par le ministre Abdoulaye Daouda Diallo.