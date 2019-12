Aïda Mbodj à Alioune Sarr : "Le tourisme religieux est le parent pauvre de votre département..."

L'honorable députée Aïda Mbodj, dans son intervention à l'occasion du vote du budget du ministère du tourisme et des transports aériens, a interpellé directement le ministre Alioune Sarr pour que son département développe le tourisme religieux en valorisant davantage nos figures et foyers religieux dans le milieu touristique.



"Vous pouvez vendre l'image de notre pays à l'étranger. Nos foyers religieux sont là, les figures religieuses aussi. D'ailleurs, récemment, les blancs sont même venus nous apporter le sabre de Cheikh Omar Tall", argumentera l'honorable députée devant le ministre du tourisme pour lui signifier l'importance à accorder à ces facteurs qui peuvent vendre l'image du Sénégal et ses valeurs culturelles et religieuses.