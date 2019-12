Aïda Mbodj à Abdou Karim Sall : « Le marigot de Mbao est un désastre! »

L'environnement au niveau du marigot de Mbao se dégrade. Suffisant pour que Aïda Mbodj crie au désastre et interpelle le ministre Abdou Karim Sall. Le député qui redoute une catastrophe demande des solutions urgentes pour régler les problèmes d'assainissement, de branchements clandestins, des eaux usées, d'autant plus que la distance entre le marigot et la mer n'est pas trop longue pour préserver les populations..