Aïda Mbodj : « La tête de liste de Benno a très tôt avoué sa défaite »

« Elle était paniquée lorsqu’elle donnait le nombre de départements qu’elle supposait gagner. C’est un langage d’initié, un langage codé qui s'adresse à son clan. C’était un appel au secours à ses camarades à s’organiser à déclencher le processus de la fraude. »



C’est en ces termes que le membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, Aïda Mbodj s'est exprimé à l’occasion du point de presse de ce mercredi. La lionne de Bambey considère que cette entreprise de Benno sur les chiffres est de la fraude pure et dure.



« Cela veut dire que c’est un PV tombé de nulle part, fabriqué, frauduleux qui participe à ce processus de fraude. C’est le peuple qui a adopté Yewwi Askan Wi. En plus, c’est une question de vote. Le différentiel entre ces quatre départements est de 240.000 voies sur un coefficient de 60.241, cela va faire un député à 4 députés », a rappelé Aïda Mbodj, ajoutant que Aminata Touré, dans son appel au secours, voulait qu’on lui trouve 4 députés qu’elle aura à ajouter pour avoir une majorité.



Mais ce n’est que peine perdue car le peuple va s’opposer à cette fraude massive. « C’est la volonté populaire qui s’est exprimée et nous n’accepterons pas qu’on hypothèque le vote des sénégalais », renchérit la présidente de And Saxal Liguey.