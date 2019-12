Aïda Mbodj : « Nous n'avions pas le droit de fermer les yeux face à cet acte salutaire du président de la République »

Après avoir évoqué les problemes qui pourraient éventuellement plomber la solennité et la pertinence de la mise en application de cette loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie, la députée Aïda Mbodj estime que "ce rendez-vous, ne pourrait être en aucun cas raté. Les parlementaires, selon la députée non-inscrite, marqueront un jour important et historique".



Toutefois, l'ancienne maire de Bambey félicitera cette entremise du président de la République qui s'est profondément investi dans le rétablissement de la justice en décidant d’apporter des modifications au code pénal pour réprimer ces actes de viol et de pédophilie.