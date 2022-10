Aida DIONGUE et Aminata TOURÉ / Vice et Vertu…

Jamais le débat politique n’a atteint une telle animosité ni touché si profondément la fange dans notre pays.



Aux critiques teintées de méchanceté des uns, répondent les insultes des autres avec une classe politique abonnée la rhétorique de caniveau.



S’épancher sur la loyauté de l’ancienne Premier Ministre de la bouche d’une "repris de justice" qui a " flirté " avec tous les régîmes qui se sont succédés avant et âpres l’indépendance, voici le rubicond franchi pour la couleuvre du Walo, une transhumante impénitente sans honte ni vergogne. Elle fut socialiste, libérale, républicaine aujourd’hui et qui sait demain...championne des reniements, des revirements, des ralliements aux grés de ses intérêts . .



Malheureusement pour Mimi la vertueuse obstinée, prise à partie par une meute de mauvaises langues, lâches et indécentes, qui ne s’imposent plus de limites et de barrières. C’est facile d’accuser l’ancienne Garde des Sceaux de tous les verdicts et délibérés, mais elle n’est ni juge ni procureur, juste la gestionnaire de l’administration judiciaire en tant que Ministre de la Justice.



Évidemment pour la septuagénaire affairiste et cupide comme A.D dont l’engagement politique est un moyen d’avoir des marchés et contrats de prestation de services afin de détourner l’argent public, mimi reste une cible de choix surtout dans le contexte actuel.



Le comportement de la couleuvre du Walo est tellement répugnant qu’elle n’incarne en rien les valeurs et vertus walo walo, en effet qui se rappelle de Mme Abibatou Mbaye, Ministre socialiste, compagnon de Diouf et Tanor, qui reste toujours fidèle au parti socialiste malgré toutes les intimidations et proposition du régime liberal, voila les dignes petites filles de Jeumbeutt M’Bodj et de Ndatte Yalla, les brack du Walo.



Pour près de 50 ans de militantisme politique l’ancienne Première Ministre peut se targuer d’avoir un casier judiciaire vierge tant elle reste méticuleuse et exemplaire dans le militantisme et le travail loin de la surfacturation et du détournement de la couleuvre du Walo. Qui revendait à 175.000 FCFA à l’Etat un produit qui coûte 25.000 FCFA?



Moustapha DIAKHATE

Expert et Consultant en Infrast.

Ex Conseiller Spécial d’A. Toure