Aid El Kébir au Sénégal : Le Président Macky Sall prie pour la paix, la communion et l’esprit de résilience.

L’Eid El Kebir nous offre encore l’occasion de réaffirmer les valeurs de paix, de pardon et de solidarité de l’Islam. Notre commune volonté de vivre ensemble trouve tout son sens dans ce jour béni, symbole insigne du sacrifice pour le salut de tous.



En cette circonstance, je présente mes vœux les meilleurs à toute la Ummah. Je formule des prières pour la paix, la communion et l’esprit de résilience.



A tous les musulmans sénégalais et à toute la communauté nationale, je souhaite une excellente fête de Tabaski.



Dëwënati

Macky Sall