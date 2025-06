Aïd El Kébir Mosquée UCAD- Introspection et réveil des consciences : Le sermon-choc de l’Imam et dénonce hypocrisie et injustice

Comme toujours, la Grande Mosquée de l'UCAD a attiré une foule nombreuse ce vendredi lors de la prière de l'Aïd El Kébir. L'Imam Ababacar Cissé Diop, qui dirigeait la prière et qui est le coordonnateur du comité des imams, a prononcé un sermon fort, exhortant les fidèles à une profonde réflexion spirituelle et éthique. En se référant au Coran, il a appelé les musulmans à réfléchir sur leur croyance, leur intégrité et leur lien avec les devoirs religieux, mettant en avant que « l'âme perçoit bien ce qu'elle a préparé pour le futur ».







En termes clairs, l'imam a exhorté chaque fidèle à se poser la question : « Entretiens-tu une croyance solide en Allah, Ses anges, Ses écrits, Ses prophètes et le jour du Jugement ? » Pour lui, la foi ne peut être pleinement authentique si elle n'est pas accompagnée d'une intégrité dans les actions et d'une sincérité dans le culte. Il a souligné que seule une œuvre authentique et conforme à la Sunna est approuvée par Allah, en citant les propos du Prophète et d’intellectuels réputés pour soutenir son argument.







Cependant, l'imam n'a pas limité son intervention à un aspect individuel. Il a également traité du sujet des comportements sociaux : l'honnêteté, la fidélité, le respect des promesses, l'équité dans les échanges. L'invitation est évidente : la dévotion doit être manifeste dans le quotidien. Il a mis l'accent sur la nécessité d'une société où l'intégrité, l'entraide et le respect des droits des autres prévalent sur la fausse apparence et la duplicité.







Au final, sur le plan collectif, il a encouragé un véritable retour aux fondements : le Coran, la Sunna et l'interprétation des pieux ancêtres. D'après lui, l'unité de la Oumma repose sur l'adhésion aux principes fondamentaux de l'islam, évitant ainsi les différends superflus. Il exhorte à écarter les conflits, à établir l'ordre du bien et à proscrire le mal, tout en faisant preuve de sagesse dans la conversation. Un message puissant, aligné sur les enjeux contemporains auxquels font face les musulmans.