Aid El Fitr : Thierno Alassane Sall souhaite une bonne fête et déplore la situation du pays

Au terme de ce mois de pénitence et d'abstinence, je rends grâce à Allah de nous avoir prodigué les ressources pour accomplir ses commandements avec foi et même allégresse.



Je prie pour qu'il en soit ainsi les années et décennies à venir.



Notre Pays le Sénégal traverse des moments cruciaux et, selon notre engagement collectif, il derivera définitivement dans un État mafieux où les parrains, la Famille au sens de la Pègre, régnera ou alors, parce que nous aurons su nous retrouver en tant que Nation pétrie des Valeurs qui ont inspiré nos devotions de ce mois, nous chasserons les démons qui répandent corruption et perversion sur notre Sénégal.

Dieu nous assiste! Et IL nous assistera quand nous nous aiderons.



Excellente fête de Korité!

Dewenati!

Juulen mu wuuri!



Thierno Alassane Sall