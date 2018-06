Ahmed SENHOURY du PRCM aux parlementaires : « Il ne faut pas se précipiter à prendre des décisions… »

Le Directeur du Partenariat Régional pour la Conservation de la zone côtière et marine de l'Afrique de l'Ouest – PRCM Ahmed SENHOURY a enjoint les députés à ne pas se précipiter pour prendre des décisions hâtives sur la question des ressources naturelles. Il prenait part à l’atelier de partage des députés sur la question. « Les parlementaires constituent les représentants du peuple et ont la mission de contrôler l’action Gouvernementale mais aussi les sociétés qui évoluent dans le pays. Ils auront aussi pour mission de représenter le peuple pour veiller à ce que les intérêts du peuple soient pris en considération dans le développement de ce secteur et qu’on n’essaie pas de se précipiter sans tenir contre des contraintes liées à l’équilibre de l’économie nationale », a t’il notamment dit.