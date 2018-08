Ahmed Nasser, responsable politique à Kaolack : « Nous réclamons plus de considération au Président Macky Sall »

L’ancien Vice Président national de l’Union des Jeunesses Travaillistes et Libérales (UJTL) Ahmed Nasser, et qui avait rejoint le Président Macky Sall au lendemain de son élection, semble ne pas être satisfait de ce compagnonnage. La faute à un manque de considération à son égard mais aussi aux membres de son parti.

Celui qui avait quitté le parti « Elan » de Sitor Ndour pour rejoindre l’APR, de s’offusquer que des responsables qui ont toujours dénigré le régime actuel pour le rejoindre récemment soient mieux considérés qu’eux. Aussi demande t’il réparation.

« On avait décidé dès les premiers moments de soutenir le Président Macky Sall parce que c’est un libéral comme nous, Abdoulaye Wade avait fait ce qu’il avait à faire et Macky Sall étant au pouvoir, il nous devait de soutenir un frère libéral. Je fais donc partie des jeunes responsables du PDS qui ont pris leurs responsabilités en premier pour le soutenir. Depuis lors on a senti que la considération qui devait nous être donnée, on la cherche toujours. Nous ne nous sommes pas découragés pour autant. On continue de le soutenir parce que nous pensons qu’il est sur la bonne voie. On n’empêche pas au Président de recruter du personnel politique. Mais nous au moment oú nous décidions de le soutenir, ces gens là étaient de l’autre côté à lancer des piques au régime. Donc c’est bien d’agrandir la famille libérale mais il est bien de penser aux personnes qui dès les premiers jours ont mouillé le maillot à ses côtés » nous a-t-il dit.

Nasser de préciser qu'en parlant de considération, il ne fait nullement allusion aux prébendes, mais à une responsabilisation politique.

« Qu’il (Macky Sall) sente qu'au niveau de mon parti il y a des responsables qui m’ont accompagné dès les premiers jours et qui sont aussi intellectuels que les autres. Donc les impliquer dans la vie politique et les responsabiliser aussi. Un parti doit s’agrandir, mais il ne faut pas oublier les personnes qui étaient là dès le début. Je suis responsable à Kaolack et je défie quiconque de venir peser ma force dans ma localité » a-t-il fini par dire.