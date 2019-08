Ahmed Khalifa Niass à Serigne Abdou Karim Mbacké : « Serigne Touba n'a pas d'égal sur cette terre »

Venu rendre visite à Serigne Abdou Karim Mbacké Makarimal Akhla avec une très forte délégation, Serigne Ahmed Khalifa Niass a eu droit à un accueil royal sanctionné par des repas très copieux. Un moment mis à profit par le chef religieux Niassène pour revenir sur la grandeur spirituelle de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Ainsi dira-t-il de manière claire que '' Boroom Touba n'a pas son égal sur cette terre entre hier et aujourd'hui et que quiconque accepterait d'être mesuré à lui se fourvoirait inéluctablement. ''



Ahmed Khalifa Niass de poursuivre : '' Laissez-moi dire que même les incrédules se verraient au paradis si jamais ils avaient la chance de poser le pied à Touba, ne serait-ce qu'une fois seulement. Serigne Touba est un don du ciel qui est venu pour sauver l'humanité. '' Serigne Ahmed Khalifa Niass insistera beaucoup sur l'excellence des relations entre Serigne Fallou Mbacké Ibn Khadim Rassoul et Serigne Abdoulaye Niass son père.



Dans sa réponse, le Mbacké-Mbacké dira tout le plaisir qu'il a de recevoir un homme qu'il admire. '' Ahmed Khalifa Niass est un homme courageux, véridique, sans rancune. C'est un homme qui aime Serigne Touba par dessus tout. Le recevoir est un bonheur pour moi. Et tous ceux de Touba qui sont au courant de sa visite chez moi, m'ont fait part de leur bonheur. Ses paroles sont pleines d'enseignements... ''