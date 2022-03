Ahmed Aïdara 'fragilisé' dans la composition du bureau municipal : « nous tendons la main à l'équipe sortante et au président Macky Sall... »

C'est un vote qui s'est déroulé sans tambour ni trompette, contrairement au premier qui a été tenu 10 jours plus tôt à l'hôtel de ville de Guédiawaye pour élire les 14 adjoints au maire devant composer le bureau. Ce mercredi, c'est une tout autre atmosphère qui régnait dans la salle de délibération de la mairie. À part l'autorité préfectorale, on remarquait entre autres, la présence de Aliou Sall, ancien maire de la ville, par ailleurs coordonnateur départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar, Racine Talla, maire de la commune de Wakhinane Nimzatt venus assister au vote.

La coalition Benno Bokk Yakaar a remporté la majorité des adjoints à l'issue du vote vers 3h du matin avec 8 au total, la coalition Guem Sa Bopp avec 2 adjoints, Wallu 1 adjoint et Yewwi Askan Wi, dont fait partie l'actuel maire, avec 3 adjoints. Un vote qui, malgré son déroulement dans le calme, n'a pas été du goût de la coalition Yewwi Askan Wi qui voulait détenir la majorité dans le bureau municipal. Cependant, Ahmed Aidara, au terme du vote, a lancé un message, appelant à se pencher sur les impératifs de la ville de Guédiawaye.

« Guédiawaye a montré aujourd'hui, qu'on peut travailler main dans la main. Il n'y a plus de couleur. C'est Guédiawaye qui a gagné. Nous tendons toutefois la main à l'équipe sortante ainsi qu'à l’État central et à ses représentants », a servi le nouveau maire qui espère une collaboration municipale sincère dans l'intérêt de toute la population de Guédiawaye...