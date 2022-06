Ahmed Aïdara : « La liste de Yaw sera validée, sinon nous irons le chercher à l’aéroport, le jour de son retour! »

Prenant la parole, le maire de la ville de Guédiawaye n’est pas allé par quatre chemins pour manifester sa colère contre le président de la République, à qui il rappelle un pan de l'histoire. « Macky Sall est un peureux. Lorsque j’étais à l’Ujtl, c’est Aminata Tall qui lui avait interdit de passer par Diourbel. C’est finalement Aïda Mbodj qui lui a permis de passer.



« Le sous-préfet de Guédiawaye voulait invalider la liste de Khadija Mahécor, je suis allé le voir pour lui dire, valide ou on brûle la sous-préfecture. Il reculera et trois jours après avoir validé la liste, le président l'a affecté à Goudiry », déballe le maire de Guédiawaye qui ajoute qu’il n’y avait pas besoin d’aller au Conseil Constitutionnel, car il dit pouvoir régler cette question tout seul.



« Lorsque je démissionnais de la RFM, il m’avait supplié de ne pas le faire puisqu’il ne restait que 6 mois pour la présidentielle et qu’il comptait sur ma personne à travers mes revues de presse qui avaient un fort impact », avouera Ahmed Aïdara...