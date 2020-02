Ahmad Ahmad (Président CAF) : « Il est essentiel que vous puissiez gérer vos propres infrastructures pour garder la main sur vos compétitions et être moins tributaires de décisions émanant d'autres entités »

Un séminaire qui a permis de discuter de l'importance des infrastructures à travers les continents pour le développement du football à tous les niveaux. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, les membres du comité exécutif de la CAF, les présidents des associations membres, les légendes et les experts de la session de brainstorming avaient pour objectif de décliner de nouvelles perspectives susceptibles de révolutionner le football africain.



Dans son discours d'ouverture, le président de la CAF, Ahmad, a réitéré ses engagements en faveur de la mise sur pied d'infrastructures appropriées pour les compétitions afin de promouvoir la sécurité et la sûreté des acteurs clés - joueurs et officiels. C'est dans ce sens qu'il a chargé les présidents des associations membres de s'associer avec d'autres parties prenantes et le secteur privé dans les domaines de l'infrastructure.

« Il est essentiel que vous puissiez gérer vos propres infrastructures, éventuellement dans le cadre de Partenariat Public-Privé, pour garder la main sur vos compétitions et être moins tributaires de décisions émanant d'autres entités, politiques ou autres… Il est primordial pour la CAF que toutes les fédérations africaines disposent enfin de stades à la hauteur du talent de leurs joueurs et de leurs joueuses, à la hauteur de la passion qu’éprouvent les supporters africains pour le football, et à la hauteur de nos ambitions sur l’échiquier du football mondial. »