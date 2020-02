Agropole Centre : Kaolack et Fatick se doteront de parcs industriels.

Le ministère du Développement Industriel et des PMI (MDPMI) et l'agence belge de développement( (ENABEL), ont organisé ce mardi à Kaolack, en présence du ministre de tutelle, Moustapha Diop, un atelier de lancement du « Pilier 1 du nouveau programme de coopération sénégalo-belge : Entrepreneuriat durable et création d'emploi/ Agropole Centre ».



Le programme met le focus sur la mise en œuvre de l'Agropole Centre qui est une plateforme agro-industrielle avec des vocations définies autour des filières de l'agriculture et de l'élevage, et combinant des infrastructures et services partagés.



Ainsi, il sera question d'aménager deux parcs industriels, l'un à Kaolack et l'autre à Dakhonga (région de Fatick), qui sont destinés à devenir des modules de l'Agropole Centre.



Le montant global des investissements s'élève à 22,95 millions d'euros (14 milliards CFA)