Agroalimentaire : L’Asepex accompagne 10 PME au Salon international de l’Alimentation de Villepinte, France.

L’Agence sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX), en partenariat avec Trade Facilitation Office (TFO) du gouvernement canadien, participe au Salon international de l’Alimentation (SIAL) qui se tient du 15 au 19 octobre 2022, au parc des expositions de Villepinte, France.Le SIAL avec 7200 exposants attendus et 310 000 visiteurs venus de 200 pays, est le rendez-vous de référence des professionnels de l’agroalimentaire mondial.L’Agence sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) accompagne à cette édition 2022, dix (10) PME sénégalaises évoluant dans le secteur de l’Agroalimentaire. La participation au SIAL 2022 s’inscrit dans le cadre du Projet « Femmes dans le commerce pour une croissance inclusive et durable » financé par Trade Facilitation Office (TFO) du gouvernement du Canada et mis en œuvre par l’agence sénégalaise de promotion des exportations.Pour l’ASEPEX, l’objectif de la participation au SIAL est de permettre aux entreprises sénégalaises d’entrer directement en contact avec les acheteurs, importateurs et distributeurs du secteur agroalimentaire mondial.Il est attendu de cette participation au SIAL, comme lors des éditions précédentes, des retombées positives pour les entreprises participantes en terme de relation d’affaires et pour booster les exportations sénégalaises du secteur de l’agroalimentaire.Il est également attendu de cette première édition post-covid, des retombées positives pour les entreprises participantes en terme de nouvelles relations d’affaires et pour la relance des exportations sénégalaises de produits agroalimentaires destinés au marché européen...