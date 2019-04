Agriculture : Une avancée du système semencier notée au Sénégal

La Division des semences du Sénégal (Disem/da) vient d'obtenir son accréditation en qualité de laboratoire membre de l'International Seed Testing Association (Ista). Un legs laissé par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural sortant, le Dr Papa Abdoulaye Seck, pour la postérité pour le développement agricole, a appris Dakaractu, dans un communiqué.



Ce bond en avant est le résultat des efforts fournis par l’équipe sortante du Dr Papa Abdoulaye Seck. Et qui constitue ‘’une importante avancée dans le système semencier sénégalais.

‘’Cette accréditation qui est la première dans tout l'espace Uemoa-Cedeao-Cilss, vient couronner l'agrément naguère obtenu par le Sénégal à l'Organisation de coopération et de développement économique Ocde semence’’.



Cette accréditation, indique le document, le Sénégal l'a obtenue grâce à l'esprit coopératif du Dr Pape Abdoulaye Seck, de son ingéniosité, de sa démarche prudentielle basée sur des évidences scientifiques. Ce qui fait qu’il laisse aujourd'hui pour le Sénégal et pour la postérité un legs agricole énorme pour le développement du secteur. Ces résultats donnent également ‘’beaucoup d'avantages en termes de relèvement du plateau technique du dispositif national des laboratoires de contrôle des semences, d'ouverture à l'exportation de nos produits semenciers en Europe et dans le monde entier, de possibilités ouvertes d'émettre des Bulletins internationaux oranges (Bio). Cette accréditation constitue aussi un privilège exclusif aux membres de l'Ista et élève la Disem/Da au rang de laboratoire de référence en la matière.

Héritier de ce legs agricole, le Dr Moussa Baldé, nouveau ministre de l’Agriculture est assez outillé pour amplifier déjà les résultats laissés par son prédécesseur, note le document.