Agriculture : Le ministère se dote d'une bibliothèque d'archivage bien équipée

Dans le cadre de la modernisation de l'agriculture, le ministère de tutelle s'est doté d'une bibliothèque d'archivage bien équipée grâce à l'aide de la coopération italienne.

Cette bibliothèque est équipée de livres, machines et d'un système d'archivage électronique, permettant de conserver toutes les données portant sur l'agriculture sénégalaise. Une façon de permettre aux chercheurs et aux étudiants d’effectuer leurs recherches et revues documentaires.

L'inauguration de cet espace s'est faite en présence du ministre italien des affaires étrangères...