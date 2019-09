Agriculture : Le MAER et la DER en conclave pour l’Émergence du secteur agricole.

Le ministre de l'agriculture et de l’équipement rural (MAER) et le directeur de la Délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et les femmes (DER) ont présidé la cérémonie de lancement de l'atelier de trois jours qui se déroule actuellement dans les locaux dudit ministère à Diamniadio. La structuration des chaînes de valeur agricole est au menu des débats durant ce conclave, selon le directeur de la DER.



" Nous disposons d'une enveloppe conséquente de 30 Milliards de francs cfa sur les trois prochaines années à venir avec un programme de l’État du Sénégal et de la BAD pour développer les chaînes de valeur agricole sur l'ensemble du territoire", a annoncé Pape Amadou Sarr.



" Nous avons jugé nécessaire et utile de travailler en étroite collaboration avec le ministre pour non seulement l'identification, l’élaboration mais aussi la mise en oeuvre, le suivi et l’évaluation de ce programme dédié aux jeunes et aux femmes de notre pays", a-t-l il ajouté



Ce programme de 30 Milliards de Fcfa va renforcer les acquis en matière agricole de l' État du Sénégal qui n'est pas moindre selon Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural. "Investir dans l'avenir ,c'est redynamiser le secteur agricole à travers l'entrepreneuriat, soubassement d'une transformation économique et alternative pour la création d'emplois massifs, décents et durables", a-t-il dit se réjouissant de "l'effet d’entraînement sur l'ensemble des autres secteurs d'activités"



Selon le ministre, cette connexion étroite avec bon nombre d’activités, va permettre aux jeunes et aux femmes qui sont visés par les projets du chef de l'Etat d'avoir accès aux fonds réservés à cet effet



"L’Émergence agricole repose sur une vision claire et nette. Le président de la République Macky Sall et son gouvernement sont dans cette dynamique", a conclu le ministre Moussa Baldé.



Cet atelier de trois jours se tient du 25 au 27 septembre 2019 à la sphère ministérielle Oumane Tanor Dieng de Diamniadio.