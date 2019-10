Agriculture : Le Fida et le Fndasp tirent un satisfecit du projet lié aux bonnes pratiques (Reportage)

Développer des pratiques agricoles durables, instaurer un système d’agriculture intensif, initier un modèle innovant de promotion de l’entrepreneuriat ou même participer au renforcement de la résilience aux changements climatiques voilà tout un ensemble d’actions innovantes réussies qui justifie le projet de renforcement du partage des connaissances et de l’élargissement des meilleures pratiques au Sénégal. Le projet est un investissement à l’endroit des populations rurales financé à hauteur de 550.000 dollars Usd du fonds international de développement Agricole (Fida).



En d’autres termes, il s’agit d’offrir aux acteurs ruraux des opportunités d’apprentissage et de partenariat en agriculture et développement rural à partir des savoirs et connaissances accumulés des projets en cours. Le Fonds national de Développement Agro-sylvo-pastoral en tant que structure de mise en oeuvre du financement, en assure la pérennisation.



Le projet a produit des résultats positifs depuis son lancement il y’a 3 ans, grâce à une démarche inclusive, relève le ministère de l’agriculture et de l’équipement rural.



Aujourd’hui, le Fndsap entend poursuivre le processus de ratissage pour recueillir davantage de bonnes pratiques. Mieux encore, aller vers l’utilisation des techniques digitales.



Le but du financement du projet sous forme de don vise à contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement rural durable.