Agressions sur un agent des pêches : l’ITRAPAS annonce une grève sur l’étendue du territoire le 07 janvier

Suite à l’agression dont a été victime les jeudi 30 et vendredi 31 Décembre 2021, Monsieur Souleymane Mballo, Chef du Service départemental des Pêches et de la Surveillance de Thiès, l’intersyndicale des travailleurs des pêches et de l’Aquaculture du Sénégal (ITRAPAS) a sorti un communiqué pour montrer son indignation face à cet acte jugé barbare.



L’intersyndicale est revenue dans le communiqué en détails sur le déroulement des faits. « En effet, durant ces deux jours Monsieur Mballo en sa qualité de Chef du Service départemental des Pêches et de la Surveillance, a inspecté une pirogue détenant à son bord, du poisson sabre ceinture (Trichiurus lepturus).



Ainsi, les résultats de l’inspection ont révélé que la taille du poisson inspecté était inférieure au minima autorisé qui est de 70 cm pour cette espèce.

Devant cette situation, ce dernier en vertu des pouvoirs que lui confère la loi portant code la pêche, ne pouvait délivrer un certificat d’origine et de salubrité.

Non content de cette décision de l’administration des pêches de la localité, un groupe de jeunes composés de pêcheurs et de mareyeurs sont venus saccager et agresser les agents du service des pêches de Cayar », révèle le communiqué.



L’ITRAPAS, à travers ledit communiqué a dénoncé avec la plus grande fermeté cet acte de violence intolérable et assure son soutien au sieur Mballo ainsi que tous les agents du poste de contrôle de Cayar. Ainsi, le Bureau exécutif (BE) sur la base de son préavis de grève déposé le 9 septembre 2021, a annoncé une grève totale dans toute l’étendue du territoire pour la journée de ce vendredi 07 janvier 2022.



Dans la même lancée l’ITRAPAS a annoncé le dépôt d’une plainte contre les auteurs de cette agression.