Agression et vol : Un voleur lynché à mort aux Hlm

Le 12 septembre 2019, le commissaire de Police des Hlm a été informé du lynchage de présumés voleurs près de la mosquée de la Cité Port par un groupe de personnes non identifiées. Le transport sur les lieux a permis de trouver sur place et parterre un individu, domicilié à Niary Tally.

La victime portait des blessures. Selon les témoins, elle faisait partie d’un groupe d’agresseurs qui opérait non loin de la mosquée de ladite localité. Après avoir subtilisé le téléphone d’une dame, il aurait remis le téléphone à ses acolytes. Pourchassé, il a été rattrapé et tabassé en règle avant d’être transporté à l’hôpital Principal de Dakar, sous escorte policière. Une enquête a été ouverte, informe le Bureau des relations publiques (Brp) de la Police.