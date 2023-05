Agression du journaliste Moussa Fall de Dakaractu : Les mis en cause appelés à la barre ce jeudi

Il y a trois mois à l’occasion de la session extraordinaire du vote du budget de la mairie de Kaolack, le chef du bureau régional de Dakaractu de la même région subissait l’agression de proches de Serigne Mboup. Moussa Fall avait été agressé par les gros bras du maire de la ville lui empêchant de faire le travail de journaliste malgré sa carte professionnelle.



Ainsi, après les suites judiciaires qui ont été données à cette fâcheuse affaire, les mis en cause vont devoir répondre de leur acte devant le juge ce jeudi 04 mai 2023 à 08h au tribunal de Kaolack. Amadou Lo, Ousmane Diop et ElHadji Abdoulaye Badara Thioye vont ainsi sont poursuivis pour coups et blessures volontaires occasionnant une interruption de travail temporaire de 07 jours, des faits prévus et punis par l’article 296 du code pénal.