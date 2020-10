Agression de la journaliste de "Thiey Dakar" : La CJRS se scandalise et lance une énième alerte à l'autorité.

Il y a quelques semaines, l'on s'indignait de la bavure policière contre Adja Ndiaye, la camerawoman de Dakaractu. Cette fois ci, c'est au tour de la journaliste du site "Thiey Dakar" de se retrouver avec deux doigts cassés. Les événements remontent à vendredi dernier lorsque le Parti Démocratique Sénégalais effectuait le lancement de la vente des cartes à son siège situé sur la VDN. Venue couvrir la manifestation, notre consoeur Mbayang Sarr Faye du site « Thiey Dakar » a été brutalisée par des jeunes s’identifiant au MEEL (mouvement des élèves et étudiants libéraux).



La Convention des jeunes reporters du Sénégal condamne, avec la dernière énergie, ces actes d'une autre époque, qu'elle juge, " inacceptables et récurrents que subissent les acteurs des médias dans l'exercice de leur métier".



La CJRS demande également aux autorités et aux organisateurs des rencontres de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité aux reporters dont la mission est d'informer les populations, où qu'elles se trouvent.



Pour finir, la Convention des jeunes reporters du Sénégal souhaite un prompt rétablissement à la consœur blessée et témoigne sa solidarité à toute la rédaction de "Thiey Dakar" à laquelle elle fait partie.