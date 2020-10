Agression de Adja Ndiaye : Malick Gakou condamne et témoigne de sa solidarité à Dakaractu.

Suite à l’agression de votre reporter, je voudrais témoigner de ma solidarité agissante à son égard et à l'endroit de toute la rédaction de Dakaractu.

De tels actes, en porte à faux avec l'expression d'une presse libre et indépendante, doivent être combattus avec la dernière énergie et ne peuvent rester impunis.

Avec le souhait d'un prompt rétablissement à Adja Ndiaye, nous gardons espoir que les responsabilités seront situées et que plus jamais de telles situations ne se reproduisent.



Malick Gakou.