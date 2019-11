Agression d’un agent du Port de Dakar : La direction générale regrette les faits et apporte des éclaircissements

La direction générale du port a déploré avec grande énergie l’agression de Bassirou Thiam par Cheikh Faye, garde de corps d'Aboubacar Sadikh Bèye, Dg du Pad. Un incident qu’elle qualifie de «malentendu». Joint au téléphone par la rédaction de Dakaractu, Abdou Karim Diarra de la cellule communication de ladite direction apporte des éclaircissements. «Ce qui s'est passé le mardi est malheureux. Au niveau de la direction générale on regrette les faits parce qu'entre portuaires, il ne doit pas y avoir cette violence. Ce sont des incompréhensions qu'il faut mettre sous le signe d'une certaine nervosité», a-t-il expliqué.









Pour ce qui est de la question de l’habitat social, Abdou Karim Diarra note que la direction générale du port va déployer les moyens nécessaires pour satisfaire les doléances de ces travailleurs. «Le Dg a trouvé une situation où la prise en charge des logements sociaux a été faite sous le cadre d’un emprunt bancaire de trois (03) milliards de francs cfa. Un moment où le département financier du port ne pouvait pas prendre en charge la question de l’habitat. Mais néanmoins, le Dg a fini par rembourser cette dette et remettre le premier logement. Maintenant, pour les 491 logements restants, la direction générale va remettre une somme importante à l’entrepreneur pour qu’il puisse accélérer le travail».







Cependant, il évoque une incompréhension entre les travailleurs du port et Aboubacar Sadikh Bèye. «Le Dg veut financer ces 491 logements à partir de la trésorerie du port qui est cette année à huit milliards de francs d’excédent en trésorerie. Le Dg compte bien user cette trésorerie pour financer l’habitat social. Ainsi, la direction générale est disposée à accompagner les travailleurs dans le social».