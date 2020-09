Agression à Koungheul : Le gérant de la dibiterie a finalement succombé à ses blessures.

C'est une agression qui avait mis toute la population de Koungheul dans l'émoi et la consternation.

Les faits se sont déroulés le 03 septembre en plein jour. Un groupe de malfaiteurs avait visité une dibiterie, agressé le gérant du nom de S. Fall originaire de la Mauritanie et emporté par devers eux une importante somme d'argent.



Et depuis lors, la victime avait été internée à l'hôpital régional de Kaolack. Mais notre collaborateur à Koungheul qui nous a joint au téléphone, nous a fait part de son décès. Selon lui, le défunt, vendeur de viande grillée au feu de bois, a succombé à ses blessures...



Nous y reviendrons.