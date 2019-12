Agrément IATA imposé aux voyagistes privés : ‘’La décision a finalement été reportée’’ (Abdoul Aziz Kébé, Délégué général au pèlerinage)

L’agrément IATA imposé aux voyagistes privés et qui visait à limiter le nombre d’agences qui devaient piloter le pèlerinage n’est plus à l’ordre du jour, a précisé le Délégué général au pèlerinage. C’était à l’occasion de sa visite, ce 18 décembre, au Pavillon Brun où est logé le stand de ladite structure dans le cadre de la 28e édition de la Fidak.



Un malentendu avait été noté ces dernières semaines entre les voyagistes privés et la structure en charge de la gestion du pèlerinage sur cette mesure qui avait été exigée par l’Arabie Saoudite. Dr Abdoul Aziz Kébé a apporté des clarifications sur la décision en attestant qu’elle a finalement été reportée. Ce qui, selon le délégué général, a permis de lever l’incompréhension avec les acteurs privés impliqués dans la gestion du Hajj. Désormais, tous les acteurs concernés par le Hajj sont réunis autour de deux (2) structures chargées de trouver des consensus forts autour de la gestion du Hajj. Il s’agit du Comité consultatif et du Comité de conciliation, a informé Dr Abdoul Aziz Kébé.