Agnams - Farba Ngom à Amadou Djibril Diallo : « les défis sont énormes, mais ensemble on va les relever... »

Après son installation comme maire des Agnams, ce lundi 7 février, le député-maire Farba Ngom a assisté aujourd'hui, à Matam à l'installation du président conseil départemental de Matam, Amadou Djibril Diallo. La cérémonie a été présidée par les autorités administratives. Ainsi, le député-maire des Agnams, Farba Ngom, se dit conscient des défis qui les attendent tous dans la commune de Matam et « s’engage à œuvrer dans le sens du bien commun. »



« Je m'engage à côté de Mamadou Djibril Diallo élu une nouvelle fois président du Conseil départemental de Matam ainsi que tous les responsables de Benno Bokk Yakaar, pour ensemble travailler dans une dynamique inclusive et une logique de collaboration. Nous allons mobiliser toutes nos énergies pour ériger Matam et Agnams en communes de référence... »



Il estime que Matam devra profiter de ses qualités (Amadou Djibril Diallo) et de son engagement pour devenir une ville attrayante à la dimension de son histoire...