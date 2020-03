Agnams / Équipement de l'hôpital ACK : Farba Ngom magnifie la contribution de Tahirou Sarr.

Sans doute, il a fait cet acte pour prouver son attachement et appartenance au Bossea, vire au Fouta de manière générale. Pour le nommer, le député-maire des Agnams, Farba Ngom, listera toutes les actions et bienfaits que Tahirou Sarr a prodigués à l'hôpital Abdoul Cisse Kane qui est d'ailleurs en phase de finitions.



En effet, l'entrepreneur et homme d'affaires Tahirou Sarr a déjà offert à l'hôpital une ambulance médicalisée, une voiture pour le directeur de l'hôpital et du mobilier de bureau,

3 chambres à coucher, des tables bâches, 57 chaises visiteurs, un corbillard en cours de reception, 20 poubelles etc...



Le maire de la commune des Agnams a tenu personnellement à rendre public cet acte, même si le concerné opte toujours pour évoluer dans la discrétion.

En présence du représentant de l'État, le sous-prefet de Agnam civol, le directeur de l'Agetip, Farba Ngom a réitéré sa reconnaissance et sa gratitude envers Tahirou Sarr qui a montré à la population de Agnam qu'il reste préoccupé par ses besoins.